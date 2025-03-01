В Москве и Подмосковье более 120 тыс. таксистов прошли обязательную аттестацию

«Мы видим, что большинство водителей, которые выходят на смену каждую неделю, уже успешно прошли тестирование. Сервис такси работает в штатном режиме», — сказал глава ведомства Максим Ликсутов. Он призвал сервисы для заказа такси не допускать завышения цен на поездки и следить за их стоимостью.