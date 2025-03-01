Новая модель организации здравоохранения реализуется в 117 поликлиниках Беларуси

Проект стартовал в 2019 году с четырех поликлиник столицы (№ 14, 26, 30 и 39), где основной задачей было обеспечить доступность медицинской помощи и создать комфортные условия для пациентов. Для этого были оптимизированы потоки пациентов, внедрены возможности записи на прием через интернет и инфокиоски, установлены электронные табло с расписанием врачей, а также организованы колл-центры для совершенствования работы регистратуры.