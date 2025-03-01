Новая модель организации здравоохранения реализуется в 117 поликлиниках Беларуси. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Речь идет о проекте «Заботливая поликлиника», который ориентирован на доброжелательное отношение к пациентам, отсутствие очередей благодаря оптимизации процессов, качественное оказание медицинской помощи и приоритет профилактическим мероприятиям.
Проект стартовал в 2019 году с четырех поликлиник столицы (№ 14, 26, 30 и 39), где основной задачей было обеспечить доступность медицинской помощи и создать комфортные условия для пациентов. Для этого были оптимизированы потоки пациентов, внедрены возможности записи на прием через интернет и инфокиоски, установлены электронные табло с расписанием врачей, а также организованы колл-центры для совершенствования работы регистратуры.
Позже к проекту присоединились и другие столичные поликлиники, где оптимизировали работу терапевтических отделений, маршрутизацию пациентов и сократили время оформления документации. В результате, пациенты стали более удовлетворены качеством и скоростью предоставления медицинских услуг.
На сегодняшний день в Минске 13 медицинских организаций участвуют в проекте «Заботливая поликлиника». Кроме того, к нему присоединились медучреждения и в других регионах страны.
«Помимо Минска, в проекте задействованы 5 организаций здравоохранения Брестской области, 28 — Витебской, 12 — Гомельской, 26 — Гродненской, 11 — Минской и 22 — Могилевской. Всего по стране в “Заботливой поликлинике” участвуют 117 учреждений здравоохранения», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси.
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