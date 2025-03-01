Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минчанка пожаловалась чиновникам на соседа, который завел коня

Жительница Минска пожаловалась чиновникам на соседа, который завел коня.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка в рамках прямой линии Администрации Центрального района пожаловалась чиновникам на соседа, который завел коня.

Как пишет агентство «Минск-Новости», минчанка с улицы Ярошевичской, 28, рассказала заместителю главы администрации Наталье Королевой о своей настороженности ситуацией с соседом. Оказывается, он завел коня, а отходы жизнедеятельности животного сбрасывает на своем частном участке.

Его соседка опасается появления неприятных запахов в летний период. Ведь хозпостройки на участке соседа размещены рядышком с забором звонившей на прямую линию. А ведь именно в этих постройках «предположительно и проживает конь», заметила соседка владельца крупного животного.

Собственно, на прямой линии минчанка спросила, а разрешено ли в принципе содержание лошадей в частных домах в черте города. Замглавы Администрации Центрального района Наталья Королева ответила, как передает названное агентство, «что вопрос будет рассмотрен и решен в установленном порядке».

Тем временем глава Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках и оценила будущее отношений Беларуси и США.

А депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси.

Кстати, митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост и что важно сделать перед ним.