Минчанка пожаловалась чиновникам на соседа, который завел коня

Минчанка в рамках прямой линии Администрации Центрального района пожаловалась чиновникам на соседа, который завел коня.
Как пишет агентство «Минск-Новости», минчанка с улицы Ярошевичской, 28, рассказала заместителю главы администрации Наталье Королевой о своей настороженности ситуацией с соседом. Оказывается, он завел коня, а отходы жизнедеятельности животного сбрасывает на своем частном участке.
Его соседка опасается появления неприятных запахов в летний период. Ведь хозпостройки на участке соседа размещены рядышком с забором звонившей на прямую линию. А ведь именно в этих постройках «предположительно и проживает конь», заметила соседка владельца крупного животного.
Собственно, на прямой линии минчанка спросила, а разрешено ли в принципе содержание лошадей в частных домах в черте города. Замглавы Администрации Центрального района Наталья Королева ответила, как передает названное агентство, «что вопрос будет рассмотрен и решен в установленном порядке».
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