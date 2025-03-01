Судья сказала, обязаны ли работодатели выдавать расчетные листки белорусам

Судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Ольге Полоневич сказала, обязаны ли работодатели выдавать расчетные листки белорусам. Комментарий по ситуации, когда бухгалтер частной организации много лет не выдает расчетный сотруднику по указанию директора, приводит агентство «Минск-новости».