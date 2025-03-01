Судья сказала, обязаны ли работодатели выдавать расчетные листки белорусам

Судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Ольге Полоневич сказала, обязаны ли работодатели выдавать расчетные листки белорусам. Комментарий по ситуации, когда бухгалтер частной организации много лет не выдает расчетный сотруднику по указанию директора, приводит агентство «Минск-новости».
В частности, Ольга Полоневич сказала:
— Обязанность нанимателя при выплате заработной платы ежемесячно выдавать каждому работнику расчетный листок с указанием составных частей зарплаты, причитающейся за соответствующий период, размеров удержаний из нее, а также общей суммы, подлежащей выплате, предусмотрена статьей 80 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Судья уточнила, что сама форма расчетного листка — уже дело нанимателя: именно он должен ее утвердить.
По словам судьи, отказ предоставить работнику расчетный листок — нарушение.
— Однако следует отметить, что обязанность выдачи расчетного листка под роспись работника действующим законодательством не предусмотрена, — сделала уточнение Полоневич.
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