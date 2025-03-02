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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Индонезии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмической активности находился в 375 км к юго-востоку от города Амбон, где проживают порядка 355 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 151 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.