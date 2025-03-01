Лесхоз в Борисове выращивает лососевые тюльпаны, а продавать их будут и в Минске

Впрочем, в ходовых цветах не только лососевые тюльпаны. В издании говорят, что на 30 сотках теплицы, где выращивают цветы, розовые, фиолетовые, белые, желтые, красные (их больше всего) и двуколоры. А всего в 2025-м под Борисовом вырастили 16 сортов тюльпанов.