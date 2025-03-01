Лесхоз в Борисове выращивает лососевые тюльпаны, а продавать их будут и в Минске

Борисовский опытный лесхоз выращивает к 8 Марта лососевые тюльпаны, пишет sb.by. Купить их можно будет и в Минске.
Впрочем, в ходовых цветах не только лососевые тюльпаны. В издании говорят, что на 30 сотках теплицы, где выращивают цветы, розовые, фиолетовые, белые, желтые, красные (их больше всего) и двуколоры. А всего в 2025-м под Борисовом вырастили 16 сортов тюльпанов.
Также в Борисовском опытном лесхозе говорят, что пионовидные тюльпаны впечатляют пышными бутонами, но белорусам они не всегда нравятся из-за не самого длинного стебля.
Говоря о ценах на лососевые и другие борисовские тюльпаны от лесхоза, называются цены от 3,3 до 4 рублей. Продавать их будут по всей Беларуси. В Минске торговля идет на торговой площадке «Лесной домик» на улице Тимирязева, 118.
Также мы писали, что цены на тюльпаны и розы на минском вокзале за неделю до 8 марта стартуют от 2,2 рубля.