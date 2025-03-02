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Что можно и нельзя делать в Федоров день 2 марта, который называют днем Кикиморы

Собрали, что можно и нельзя делать 2 марта на Федоров день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 2 марта вспоминает святых Федора Тирона и Мариамну Кикимору. В народе принято праздновать день Кикиморы.

Что нельзя делать 2 марта.

Не следует покупать новую обувь. Вместе с тем супругам не стоит спать раздельно. Считается, что это может привести к разногласиям и даже к разводу. Кроме того, день не подходит для стрижки. Подобное может спровоцировать финансовые трудности.

Что можно делать 2 марта.

По традиции, в указанный день незамужние девушки всегда гадают. Для этого они выходят на улицу вечернее время и идут по дороге. Если первой встречается женщина, то девушка выйдет замуж.

Согласно приметам, Луна в тумане предсказывает метель. Звезды, которые на небе блестят, говорят о холодной весне. Вместе с тем густой туман предупреждает про ненастное лето.

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