10 шайб до рекорда Гретцки: Овечкин стал ближе к титулу лучшего снайпера в НХЛ

Россиянин оформил гол на 57-й минуте встречи. Впрочем, эта шайба не спасла «кэпсов» от поражения со счётом 1:3. У победителей отметились Брэндон Хагель, Митчелл Чаффи и Гейдж Гонсалвес.
Теперь в копилке Овечкина 884 гола. Напомним, что у лидера в списке лучших снайперов НХЛ их 894. Чтобы нагнать этот результат, у россиянина осталось 22 матча в текущем сезоне.
Напомним, что Овечкин отличился и в недавнем матче с «Калгари Флэймз», оформив единственный гол. Однако столичный клуб всё же проиграл оппонентам со счётом 1:3.