Календарь на 2 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Финалом масленичных гуляний на Руси было сжигание чучела. Пепел рассыпали на полях, чтобы год был урожайным. В некоторых областях чучело не сжигали, а рвали на мелкие кусочки и пускали их по ветру. В этот день посещали службу в храме, а также ходили в гости к родственникам и близким. Нужно было по традиции попросить у всех родных прощения и самому всех простить. Это символизировало очищение души и готовность к Великому посту, который начинался на следующий день.