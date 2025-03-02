Прощение я прошу у Бога: Анастасия Волочкова отказалась извиняться в Прощеное воскресенье

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова рассказала в эксклюзивном комментарии KP.RU, как ее нагло ограбили неизвестные в Прощеное воскресенье. После этой кражи прима приняла решение перебраться в «собственную крепость» и ни у кого более не просить прощения.
«Я помню, что в Прощеное воскресенье в доме, в котором мы жили в Лианозово, у меня случилось ограбление. Там, где не было ни охраны, ни камер, ничего. Это сейчас я живу в доме, моей крепости. А вот тогда у меня случилось это ограбление», — вспоминает те ужасные секунды Волочкова.
В тот момент балерина вернулась домой из Европы, где у нее проходил тур. Последним городом, в котором российская артистка давала представление, была Прага. И это, по словам Волочковой, был единственный населенный пункт, откуда она не забрала цветы.
«А вы меня спрашиваете, у кого бы я попросила прощения. Люди добрые, я никому ничего не должна. Я ни перед кем не должна оправдываться и что-то доказывать. Прощение я прошу у Господа Бога за то, что, если что-то вдруг сделала не так», — призналась балерина.
Как KP.RU писал ранее, Анастасия Волочкова раскрыла, почему ее бывший муж Игорь Вдовин не придет на свадьбу к их дочери Ариадны.