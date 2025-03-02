Прощение я прошу у Бога: Анастасия Волочкова отказалась извиняться в Прощеное воскресенье

«Я помню, что в Прощеное воскресенье в доме, в котором мы жили в Лианозово, у меня случилось ограбление. Там, где не было ни охраны, ни камер, ничего. Это сейчас я живу в доме, моей крепости. А вот тогда у меня случилось это ограбление», — вспоминает те ужасные секунды Волочкова.