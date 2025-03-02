Отец Никита: Просить прощения нужно лично, а не устраивать рассылку

Отец Никита добавил, что относиться к прощению нужно ответственно. Извиниться перед человеком, которого ты обидел, это крайне важный процесс, в котором нет места «массовости». И если не получается прийти и лично извиниться — нужно позвонить, и по душам поговорить со всеми, кому вы бы хотели принести извинения.