Отец Никита: Просить прощения нужно лично, а не устраивать рассылку

Приближается православный праздник Прощёное воскресенье, после которого верующих ждёт Великий пост. Журналист KP.RU обратилась к российским священникам, чтобы узнать разные подробности об этом дне, и отец Никита из Докучаевки в ДНР, например, призвал сограждан перестать рассылать сообщения с извинениями всем подряд, так как это не имеет никакого смысла.
«Нет уж, если ты просишь прощения, то нужно это сделать самому, а не устраивая все эти рассылки», — уверен священник.
Отец Никита добавил, что относиться к прощению нужно ответственно. Извиниться перед человеком, которого ты обидел, это крайне важный процесс, в котором нет места «массовости». И если не получается прийти и лично извиниться — нужно позвонить, и по душам поговорить со всеми, кому вы бы хотели принести извинения.
Ранее KP.RU сообщил, что иерей Когельман рассказал, как на самом деле нужно отмечать Масленицу, восприятие которой в современных реалиях несколько исказилось.