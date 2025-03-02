Отец Никита: Если вас не готовы простить — нужно поискать причину в себе

«Самое главное, что вы попросили прощения. Помните, у Иоанна Златоуста говорится, что Господь дела приемлет, и намерения целует. Так вот, Бог видит твоё желание помириться. Но для самого себя попытайся понять, что же такого ты совершил, что человек не готов простить? Только не в нём ищи причину, а в себе», — советует батюшка.