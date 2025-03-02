Отец Никита: Если вас не готовы простить — нужно поискать причину в себе

2 марта 2025 года — важный день для православных верующих. Ведь именно сегодня то самое Прощёное воскресенье, предшествующее Великому посту. Журналист KP.RU поинтересовалась у священников подробностями о правильном отношении к этому дню, и отец Никита из Докучаевска в ДНР рассказал, что делать, когда вас отказываются прощать.
«Самое главное, что вы попросили прощения. Помните, у Иоанна Златоуста говорится, что Господь дела приемлет, и намерения целует. Так вот, Бог видит твоё желание помириться. Но для самого себя попытайся понять, что же такого ты совершил, что человек не готов простить? Только не в нём ищи причину, а в себе», — советует батюшка.
Священник отметил, что помириться — не значит стать друзьями. Далеко не всегда получается отпустить ситуацию, забыть причинённое зло. Однако если вы простили человека — значит, вы отпускаете те обиды, что он вам причинил, не осуждаете его, и не желаете ему зла. В этом, уверен отец Никита, и заключается широта христианской души.
Ранее KP.RU сообщил, почему день Прощёное воскресенье называется именно так, как правильно просить прощения, и рассказал другие любопытные факты об этом православном празднике.