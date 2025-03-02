Отец Филарет: Просить прощения нужно всегда, а не раз в год

Близится Великий пост, перед которым православные верующие традиционно просят прощения у своих близких и друзей. Как правильно извиняться, как нужно относиться к этому дню, как лучше подойти к попытке добиться прощения от человека, которого обидел — обо всём этом журналист KP.RU спросила российских православных священников. Например, отец Филарет из Никольского монастыря в Старой Ладоге призвал не ждать отдельного дня, чтобы извиниться.
«Просить прощения нужно всегда, а не раз в год. Помните в молитве Отче на»: и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим? Вот так и мы должны оставить долги-обиды", — уверен батюшка.
При этом отец Филарет подчеркнул, что просить прощения у близких людей необходимо искренне. Важно не только сказать «прости», но и делать это с пониманием, за что извиняешься. А потом нужно сделать всё, чтобы забыть эту обиду, будто её никогда и не существовало. «Пока мы живы, всегда есть шанс исправить ошибку», напутствует священник.
Ранее KP.RU сообщил, что иерей Когельман рассказал, как на самом деле нужно отмечать Масленицу — праздник, который призван подготовить верующих к Великому посту.