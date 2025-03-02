Отец Филарет: Просить прощения нужно всегда, а не раз в год

При этом отец Филарет подчеркнул, что просить прощения у близких людей необходимо искренне. Важно не только сказать «прости», но и делать это с пониманием, за что извиняешься. А потом нужно сделать всё, чтобы забыть эту обиду, будто её никогда и не существовало. «Пока мы живы, всегда есть шанс исправить ошибку», напутствует священник.