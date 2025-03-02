Подкрались незаметно: Ким Уайлд подходит ближе, The Night Flight Orchestra требуют Луну

Шведский октет энтузиастов ретрозвучания продолжает свои упражнения в области авиационной романтики — вот уже седьмой альбом. И, надо сказать, на сей раз они, пожалуй, превзошли самих себя. Да, все привычные поклонникам ассоциации и «референтные точки» — Foreigner, Journey, Saga, Boston, Bon Jovi — на месте, но теперь «команда молодости нашей» сумела настолько вжиться в образ героев стадионного рока, что уже на первом же треке хочется взглянуть на календарь: а вдруг правда на дворе опять 1985-й? За такое и Луну с неба (которую зачем-то требуют в названии диска) отдать можно.