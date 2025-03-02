Табор к нам приходит: Бортич ищет мужа, Чеботарев — цыган

Проект о буднях герцогини Сассекской Меган должен был стартовать еще в январе, но из-за охвативших Лос-Анджелес лесных пожаров релиз сдвинулся на начало весны. Меган и принц Гарри, проживающие в Калифорнии, тогда также сосредоточились на оказании помощи. Готовка, пчеловодство, садоводство — кажется, нет ничего, в чем бы не преуспела Меган Маркл вдали от Туманного Альбиона и обязанностей члена королевской семьи. Съемки шоу проходили в доме рядом с поместьем в Монтесито, где и живут герцог и герцогиня Сассекские. Критиков у шоу, как и у самой герцогини, немало, «С любовью, Меган» ругают за оторванность от реальности. Но кто знает, может быть, именно в сеансах эскапизма длиной в восемь эпизодов мы все сейчас и нуждаемся.