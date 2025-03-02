Орбан: Знаменитости ездили на Украину только из-за миллионов долларов и евро

По словам Орбана, звезды приезжали в Киев не из сострадания, а исключительно в корыстных целях — ради миллионов долларов и евро, которые им платили. Орбан также обвинил в подобных действиях журналистов и неправительственные организации. Он подчеркнул, что они выражали не собственные взгляды, а продвигали идеи, за которые получили оплату.