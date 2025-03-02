Популярным знаменитостям платили за то, чтобы они ездили на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2, передают РИА Новости.
По словам Орбана, звезды приезжали в Киев не из сострадания, а исключительно в корыстных целях — ради миллионов долларов и евро, которые им платили. Орбан также обвинил в подобных действиях журналистов и неправительственные организации. Он подчеркнул, что они выражали не собственные взгляды, а продвигали идеи, за которые получили оплату.
Премьер-министр Венгрии отметил, что за 40 лет своей политической деятельности он не сталкивался с чем-либо подобным. Орбан охарактеризовал историю с продвижением американских интересов через Агентство США по международному развитию (USAID) как коррупционный скандал.
Накануне ветеран боевых действий, подполковником ЛНР в отставке Андрей Марочко специально для Радио «Комсомольская правда» рассказал, что часть выделяемых Киевом денег на военные действия идет в карман Владимиру Зеленскому.