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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 голов

Хоккеист довел количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 884.

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий клуба «Вашингтон» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против команды «Тампа».

Это достижение позволило ему увеличить общее количество голов в регулярных чемпионатах до 884, что ставит его на второе место в истории лиги, уступая лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, у которого 894 заброшенные шайбы. У «Вашингтона» осталось провести еще 22 матча в текущем сезоне.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампы», а российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за победителей, сделал голевую передачу. Овечкин продолжил свою успешную серию, набрав очки в трех матчах подряд, что подчеркивает его стабильную форму в этом сезоне.

В марте Овечкин стал лидером по количеству заброшенных голов в лиге, отметившись 155 шайбами. На втором месте находится Гретцки с 144 голами, а ближайшим преследователем среди действующих хоккеистов является канадец Сидни Кросби из «Питтсбурга», у которого 104 заброшенные шайбы.

Ранее сообщалось, что билет с первого матча Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, который состоялся 5 октября 2005 года, ушел с аукциона eBay за 10,5 тысяч долларов.