Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 голов

Это достижение позволило ему увеличить общее количество голов в регулярных чемпионатах до 884, что ставит его на второе место в истории лиги, уступая лишь легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки, у которого 894 заброшенные шайбы. У «Вашингтона» осталось провести еще 22 матча в текущем сезоне.