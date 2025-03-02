Трус, Балбес и Бывалый. Как подбирали актёров в великое комедийное трио

Роль Балбеса Гайдай сначала предложил комедийному актёру Сергею Филиппову. До этого он уже успел сыграть в фильмах «Укротительница тигров», «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса». Но Филиппова не привлекла идея сниматься в короткометражке, и он придумал отговорку, якобы у него в Новгороде тётя попала под трамвай и ему срочно нужно выехать туда. Гайдай прекрасно понимал, что актёр просто увиливает, поскольку в Новгороде в то время трамваи не ходили.