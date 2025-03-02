Журналист Карлсон: Киев продавал оружие США на черном рынке, получая часть денег

Киевские власти в крупных масштабах сбывали американское оружие на черном рынке, получая за него пятую часть от реальной стоимости. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в аккаунте социальной сети X.
«Это оружие теперь в руках вооруженных группировок по всему миру, включая ХАМАС, мексиканские наркокартели и силы, контролирующие сейчас Сирию», — пояснил Карлсон.
Еще в 2022 году президент России Владимир Путин заявил о том, что на Украине начал свое формирование черный рынок оружия.
Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что надеется на то, что Соединенные Штаты больше не будут отправлять свое вооружение на Украину в больших количествах.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что запасов оружия Украине хватит примерно на три месяца, при этом эксперт не исключил факт того, что Трамп может полностью «отвернуться» от Зеленского.