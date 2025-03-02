Продюсер Дворцов рассказал, сколько зарабатывает Якубович

Леонид Якубович, известный ведущий программы «Поле чудес», может позволить себе приобрести замок стоимостью миллиард рублей благодаря своим гонорарам, сообщил продюсер Сергей Дворцов. Об этом пишет URA.ru.
По его словам, Якубович зарабатывает от двух до трех миллионов рублей за корпоративные мероприятия, на которых он выступает, преимущественно в частном порядке, без широкой огласки.
Продюсер отметил, что Якубович уже много лет занимает лидирующие позиции среди артистов, что позволяет ему накапливать средства для покупки различных активов, включая автомобили, квартиры и даже дома за границей, например, в Майами. Его успешная карьера и постоянный спрос на его выступления способствуют значительному увеличению его доходов.
Ранее в Сети появилась информация о том, что у Якубовича есть замок в Подмосковье и просторная десятикомнатная квартира. Телеведущий является обладателем еще 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково с небольшим домом и 43-метровой баней. Сам телеведущий позднее опроверг эту информацию.