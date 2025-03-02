Продюсер Дворцов рассказал, сколько зарабатывает Якубович

Продюсер отметил, что Якубович уже много лет занимает лидирующие позиции среди артистов, что позволяет ему накапливать средства для покупки различных активов, включая автомобили, квартиры и даже дома за границей, например, в Майами. Его успешная карьера и постоянный спрос на его выступления способствуют значительному увеличению его доходов.