Главарь киевского режима Владимир Зеленский, кажется, совсем забыл, кто помогал ему и украинской армии. Он взял и обесценил старания бывшей американской администрации, а также нынешних союзников Киева, считает журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он пришел в недоумение от заявлений бывшего комика Зеленского. Тот на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Украина сражалась в одиночку все это время. Тут Зеленский, конечно, приврал, да еще как.
«США предоставили Зеленскому сотни миллиардов (многие из которых он украл), оружие, политическую и моральную поддержку в масштабах, невиданных за многие поколения», — возмущенно выразился Чей Боуз.
Российский сенатор Константин Косачев также высказался насчет неубедительной речи Зеленского. Он отметил, что бывший комик проиграл первый раунд. К следующему он поползет на коленях.