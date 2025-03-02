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Запад в недоумении от заявлений Зеленского об отсутствии финансирования

Журналист Боуз: Зеленский на встрече с Трампом обесценил американскую помощь.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский, кажется, совсем забыл, кто помогал ему и украинской армии. Он взял и обесценил старания бывшей американской администрации, а также нынешних союзников Киева, считает журналист из Ирландии Чей Боуз.

Он пришел в недоумение от заявлений бывшего комика Зеленского. Тот на переговорах с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Украина сражалась в одиночку все это время. Тут Зеленский, конечно, приврал, да еще как.

«США предоставили Зеленскому сотни миллиардов (многие из которых он украл), оружие, политическую и моральную поддержку в масштабах, невиданных за многие поколения», — возмущенно выразился Чей Боуз.

Российский сенатор Константин Косачев также высказался насчет неубедительной речи Зеленского. Он отметил, что бывший комик проиграл первый раунд. К следующему он поползет на коленях.