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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по вертолётной базе в Сумской области

Объект противника располагается неподалёку от озера Рыбное.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли удар в направлении вертолётной базы Вооружённых сил Украины в Сумской области, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что объект противника располагается неподалёку от озера Рыбное.

«Ахтырка получила два удара. В 21:05 — севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолётная база, которая вполне функционирует: все домики обновили, лужайки стригут, всё сделано красиво», — написал он в Telegram.

Ранее Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военным заводу и складам ВСУ в Сумах.

Кроме того, удар был нанесён по объектам Вооружённых сил Украины в Одессе. Лебедев рассказал, что в Одессе ликвидировали морские дроны, готовившие атаку на Крымский полуостров.