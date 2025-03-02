Лебедев: ВС РФ нанесли удар по вертолётной базе в Сумской области

Российские военные нанесли удар в направлении вертолётной базы Вооружённых сил Украины в Сумской области, проинформировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что объект противника располагается неподалёку от озера Рыбное.
«Ахтырка получила два удара. В 21:05 — севернее города, в направлении озера Рыбное. Там находится вертолётная база, которая вполне функционирует: все домики обновили, лужайки стригут, всё сделано красиво», — написал он в Telegram.
Ранее Лебедев заявил, что ВС РФ ударили по военным заводу и складам ВСУ в Сумах.
Кроме того, удар был нанесён по объектам Вооружённых сил Украины в Одессе. Лебедев рассказал, что в Одессе ликвидировали морские дроны, готовившие атаку на Крымский полуостров.