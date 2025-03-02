Американский журналист Такер Карлсон призвал немедленно начать выдвигать обвинения против главы киевского режима Владимира Зеленского и его сподвижников за преступления, которые совершались при попустительстве Запада. Об этом Карлсон написал в аккаунте социальной сети X.
«За последние три года при негласной поддержке западных спонсоров украинское правительство совершило поразительное число серьезных преступлений», — заявил Карлсон.
По словам журналиста, о украинцы совершили несколько политических убийств в разных странах. Через какое-то время эта информация будет обнародована, поэтому, по словам Карлсона, лучше начать винить Зеленского уже сейчас.
Карлсон также обратил внимание на заявление американского сенатора Линдси Грэма* (признан террористом и экстремистом), который является сторонником военной поддержки украинского государства, о том, что Зеленский своим поведением и словами сделал почти невозможным предоставление помощи Киеву от США.
* — Признан террористом и экстремистом в РФ.