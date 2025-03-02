Российский вратарь стал автором курьёзного гола в матче НХЛ

Субботний матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз» завершился со счётом 7:4 в пользу «островитян». Игра запомнилась не только обилием заброшенных шайб, но и необычным голом, автором которого стал вратарь победителей Илья Сорокин.