Российский вратарь стал автором курьёзного гола в матче НХЛ

На последней минуте встречи голкипер отразил бросок, и шайбу перехватил игрок «Нэшвилла», который отдал неудачный пас и поразил собственные пустые ворота. В результате россиянина внесли в протокол как автора гола.
Гол Сорокина. Видео © NHL.
Эта победа стала для «Айлендерс» второй подряд. Команда набрала 61 очко и занимает 13 место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 49 очками располагается на 14 строчке в Западной конференции.
Напомним, что в феврале вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» признавали первой звездой недели в НХЛ. На счету россиянина на тот момент было три победы при проценте отражённых бросков 95,3% и показателе пропущенных 1,33%.