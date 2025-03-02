Уолтц указал непонимающему Зеленскому на его ошибку в переговорах с Трампом

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский после скандальных переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом прикинулся, будто не понимает, в чем же была проблема. Он якобы не сделал ничего такого, за что следует извиниться. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил бывшему комику, в чем заключалась его ошибка, транслирует CBS News.