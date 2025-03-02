Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский после скандальных переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом прикинулся, будто не понимает, в чем же была проблема. Он якобы не сделал ничего такого, за что следует извиниться. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил бывшему комику, в чем заключалась его ошибка, транслирует CBS News.
Проблема в том, что Зеленский сам начал развивать конфликт. Он совершил большую ошибку, устроив эту словесную перепалку.
Кроме того, Майк Уолтц отметил, что нелегитимный украинский лидер всю встречу придерживался «неверного и несвоевременного подхода». Дональд Трамп предлагал урегулировать конфликт. Зеленский же отверг эту мысль.
Главарю киевского режима было так некомфортно, что он позволил себе выругаться нецензурными словами. Все это — прямо в присутствии журналистов и американских представителей.