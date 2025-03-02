«У нас есть щит, у них его нет»: Макрон вспомнил о силах ядерного сдерживания и выступил с новым предложением

Эмманюэль Макрон, кроме того, подчеркнул, что наступил момент для «стратегического пробуждения» стран Европы. Они не могут полагаться на защиту со стороны Соединенных Штатов. Поэтому нужен определенный «щит». По словам президента, французский ядерный зонтик над Европой сделает республику более сильной.