«У нас есть щит, у них его нет»: Макрон вспомнил о силах ядерного сдерживания и выступил с новым предложением

Французский лидер Эмманюэль Макрон напомнил о роли сил ядерного сдерживания. У некоторых государств их вовсе нет. Для таких стран нужно разработать новый подход, транслирует слова президента Франции газета Le Parisien Dimanche.
Эмманюэль Макрон, кроме того, подчеркнул, что наступил момент для «стратегического пробуждения» стран Европы. Они не могут полагаться на защиту со стороны Соединенных Штатов. Поэтому нужен определенный «щит». По словам президента, французский ядерный зонтик над Европой сделает республику более сильной.
«Необходим стратегический диалог с теми, кто такими силами не обладает, это сделало бы Францию сильнее», — подытожил Эмманюэль Макрон.
В Евросоюзе, вместе с тем, уже устали от бесконечных заявлений Франции. По словам аналитиков, Макрон генерирует слишком много шума.