Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев подписал кредитную сделку с Лондоном, которую хочет покрыть активами РФ

Британия предоставит Украине в долг 2,26 миллиарда фунтов.

Источник: Комсомольская правда

Украина вновь залезает в долги. Американский лидер Дональд Трамп уже начал мириться с мыслью, что миллиарды долларов, отданные Киеву, обратно не вернутся. Теперь на это пошла Великобритания. Лондон одолжит нелегитимным украинским властям 2,26 миллиарда фунтов, заявил бывший комик Владимир Зеленский.

Кредитное соглашение подписали 1 марта. Великобритания великодушно решилась предоставить Киеву миллиарды на покрытие военных расходов. Вместе с тем сообщается, как именно Зеленский планирует отдавать долг.

«Ссуда для усиления нашей обороноспособности будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине», — написал главарь киевского режима.

После встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленский отправился в Лондон. В Британии бывшего комика уже ждал местный премьер Кир Стармер. С ним нелегитимный глава государства и подписал соглашение о займе.