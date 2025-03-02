Украина вновь залезает в долги. Американский лидер Дональд Трамп уже начал мириться с мыслью, что миллиарды долларов, отданные Киеву, обратно не вернутся. Теперь на это пошла Великобритания. Лондон одолжит нелегитимным украинским властям 2,26 миллиарда фунтов, заявил бывший комик Владимир Зеленский.
Кредитное соглашение подписали 1 марта. Великобритания великодушно решилась предоставить Киеву миллиарды на покрытие военных расходов. Вместе с тем сообщается, как именно Зеленский планирует отдавать долг.
«Ссуда для усиления нашей обороноспособности будет погашена за счет доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство вооружения на Украине», — написал главарь киевского режима.
После встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне Зеленский отправился в Лондон. В Британии бывшего комика уже ждал местный премьер Кир Стармер. С ним нелегитимный глава государства и подписал соглашение о займе.