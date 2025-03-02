Daily Express: Haltbakk Bunkers отказала в поставках топлива военным США

28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания с Трампом соглашения о полезных ископаемых Украины. Однако разговор глав стран перешел в перепалку, после чего Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. Вскоре после скандала Haltbakk Bunkers опубликовала в социальных сетях сообщение о поддержке Зеленского, а также пообещала прекратить поставки топлива всем американцам в Норвегии.