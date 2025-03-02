Daily Express: Haltbakk Bunkers отказала в поставках топлива военным США

После конфликта между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским крупная нефтяная компания Норвегии Haltbakk Bunkers отказалась поставлять топливо американским военным, находящимся в стране, а также кораблям ВМС США, прибывающим в страну. Об этом пишет издание Daily Express.
«Мы решили немедленно прекратить поставлять топливо американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — сказано в сообщении.
Как заявил журналистам глава компании Гуннар Гран, компания прекратила обслуживание американских клиентов из-за их поведения по отношению к украинцам. Он также заверил, что США не получат ни литра топлива от компании, пока американский глава не изменит свою позицию.
28 февраля Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания с Трампом соглашения о полезных ископаемых Украины. Однако разговор глав стран перешел в перепалку, после чего Трамп попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом. Вскоре после скандала Haltbakk Bunkers опубликовала в социальных сетях сообщение о поддержке Зеленского, а также пообещала прекратить поставки топлива всем американцам в Норвегии.