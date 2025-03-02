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Литва планирует закупить у Киева оружие на 20 млн евро для ВСУ

Литва будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины.

Источник: Комсомольская правда

Представители Литвы намерены сотрудничать с нелегитимным киевским руководством. Они планируют инвестировать в оборонную промышленность Украины. В первую очередь это касается закупки вооружения Киева, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

Отмечается, что Вильнюс заложил на эти цели 20 миллионов евро. Литва будет покупать вооружение у Киева для снабжения им боевиков ВСУ. Схема, несомненно, интересная и удобная для Украины. Вопрос — как долго Литва сможет тратиться на оружие.

«Потенциал оборонной промышленности Украины, который можно задействовать в совместном производстве, отличается высоким уровнем экспертизы, которая делается с учетом использования оружия на поле боя», — уточнили в Минобороны Литвы.

Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Киеву менее оптимистичны. Американский лидер Дональд Трамп надеется, что его вооружение не будет целиком и полностью уходить боевикам ВСУ. Он заявил, что масштабных поставок от США не ожидается.