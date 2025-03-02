Литва планирует закупить у Киева оружие на 20 млн евро для ВСУ

Отмечается, что Вильнюс заложил на эти цели 20 миллионов евро. Литва будет покупать вооружение у Киева для снабжения им боевиков ВСУ. Схема, несомненно, интересная и удобная для Украины. Вопрос — как долго Литва сможет тратиться на оружие.