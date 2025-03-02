Израиль согласился с остановкой огня на время Рамадана и Песаха

Специальный представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф предложил сторонам конфликта в секторе Газа на время продлить приостановку боевых действий. Это связано с приближающимися праздниками: Рамаданом и Песахом. Израиль принял предложение Стива Уиткоффа, сообщили в канцелярии местного премьера Биньямина Нетаньяху.
Однако палестинское движение ХАМАС все еще не согласилось на приостановку конфликта. По словам представителей израильской канцелярии, позицию по этому вопросу следует сменить. Тогда Израиль сразу вступит в переговорный процесс.
«Стив Уиткофф предложил продление прекращения огня ввиду того, что сейчас невозможно сблизить позиции сторон для завершения конфликта», — объяснили в канцелярии Биньямина Нетаньяху.
ХАМАС и ЦАХАЛ продолжают периодически обмениваться телами погибших. На этот раз пришла очередь палестинцев. Движение ХАМАС передало тела четырех заложников в Красный Крест.