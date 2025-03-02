В Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z

Планируется, что здание будет построено на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта. Уточняется, что решение было обусловлено Z-образной формой гостиницы. В настоящее время латинская буква ассоциируется с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине.