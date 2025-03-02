Bloomberg: Британия не убедила США вернуться к обсуждению украинской сделки

Чиновники из Британии не смогли убедить администрацию Соединённых Штатов вернуться к обсуждению сделки, касающихся полезных ископаемых, информирует Bloomberg.
По данным агентства, американская сторона отклонила просьбу Британии. В Вашингтоне заявили, что властям страны требуется время, чтобы «остыть».
Кроме того, в администрации США заявили в «частном порядке», что для восстановления отношений с Вашингтоном Зеленскому следует публично извиниться.
Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского завершилась перепалкой.
Трамп посчитал, что его не уважают и попросил Зеленского покинуть Белый дом. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном было отложено.