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Bloomberg: Британия не убедила США вернуться к обсуждению украинской сделки

Властям США требуется время, чтобы «остыть».

Источник: Аргументы и факты

Чиновники из Британии не смогли убедить администрацию Соединённых Штатов вернуться к обсуждению сделки, касающихся полезных ископаемых, информирует Bloomberg.

По данным агентства, американская сторона отклонила просьбу Британии. В Вашингтоне заявили, что властям страны требуется время, чтобы «остыть».

Кроме того, в администрации США заявили в «частном порядке», что для восстановления отношений с Вашингтоном Зеленскому следует публично извиниться.

Напомним, в пятницу Зеленский прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и Зеленского завершилась перепалкой.

Трамп посчитал, что его не уважают и попросил Зеленского покинуть Белый дом. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном было отложено.