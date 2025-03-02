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Экс-офицер разведки США Риттер: Зеленского попытаются скорее убрать со сцены

Европейские союзники Киева создали видимость, что ЕС сможет поддерживать Украину без США.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стали провальными. Наибольший ущерб от скандала понесут европейские страны и сам Киев.

Бывший комик Зеленский сам не смог бы пойти на словесную перепалку с Дональдом Трампом. Все дело в том, что Европа создала видимость, будто бы ЕС сможет поддерживать Украину и без США. Тут Зеленский и переориентировался повыгоднее. Однако ничего хорошего ему не светит. После всех заявлений в Белом доме Зеленского просто попытаются убрать, предположил в беседе с RT бывший офицер разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер.

«Дональд Трамп всё это развеял. Сперва пригласил и отправил восвояси Макрона, затем то же самое проделал со Стармером. И последние события были спланированы заранее», — высказался экс-военный.

В США уже предложили бывшему комику покинуть пост президента, он все равно нелегитимен. Зеленский ответил отказом. По его словам, это не лучшее решение, да и выбор должен делать украинский народ.