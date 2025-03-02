Экс-офицер разведки США Риттер: Зеленского попытаются скорее убрать со сцены

Бывший комик Зеленский сам не смог бы пойти на словесную перепалку с Дональдом Трампом. Все дело в том, что Европа создала видимость, будто бы ЕС сможет поддерживать Украину и без США. Тут Зеленский и переориентировался повыгоднее. Однако ничего хорошего ему не светит. После всех заявлений в Белом доме Зеленского просто попытаются убрать, предположил в беседе с RT бывший офицер разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер.