Переговоры нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа стали провальными. Наибольший ущерб от скандала понесут европейские страны и сам Киев.
Бывший комик Зеленский сам не смог бы пойти на словесную перепалку с Дональдом Трампом. Все дело в том, что Европа создала видимость, будто бы ЕС сможет поддерживать Украину и без США. Тут Зеленский и переориентировался повыгоднее. Однако ничего хорошего ему не светит. После всех заявлений в Белом доме Зеленского просто попытаются убрать, предположил в беседе с RT бывший офицер разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер.
«Дональд Трамп всё это развеял. Сперва пригласил и отправил восвояси Макрона, затем то же самое проделал со Стармером. И последние события были спланированы заранее», — высказался экс-военный.
В США уже предложили бывшему комику покинуть пост президента, он все равно нелегитимен. Зеленский ответил отказом. По его словам, это не лучшее решение, да и выбор должен делать украинский народ.