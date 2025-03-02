«Сотни миллиардов евро»: Макрон рассказал о новом пакете помощи для Украины

6 марта пройдет саммит, в рамках которого Европейский союз (ЕС) может одобрить предоставление Украине финансирования на сотни млрд евро. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с газетой La Tribune.
«Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и дать Европейской комиссии мандат на скорейшее начало масштабного совместного финансирования, поскольку на кону стоит наша безопасность», — пояснил французский президент.
Макрон подчеркнул, что предполагаемое финансирование Украины будет исчисляться сотнями млрд евро.
Как сообщает издание, Макрон уверен, что финансовая поддержка Украины и создание архитектуры европейской безопасности потребуют долгих лет. Французский лидер акцентировал внимание на том, что подобный вопрос должен решаться оперативно. На днях Министерство обороны Украины выступило с предложением к Франции о том, чтобы открыть заводы по производству вооружений, в том числе систем ПВО, финансируя их за счет процентов от замороженных активов России.
Накануне французский лидер заявил, что для Европы настал момент «стратегического пробуждения». Они не могут полагаться на защиту со стороны Штатов. Поэтому нужен определенный «щит». По мнению Макрона, ядерное оружие, или так называемый «французский ядерный зонтик», поможет Европе стать сильнее.
Макрон, как и другие европейские лидеры, прокомментировал скандал между президентом США Дональдом Трампом и киевским главарем Владимиром Зеленским. Французский президент отметил, что, несмотря на раздражение, «всем сторонам нужно успокоиться и вернуться к конструктивному диалогу». Напомним, что 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Главы должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых Украины. Однако все пошло не плану. После 10-минутного отчитывания Зеленского Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, разговор перешел в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.