«Сотни миллиардов евро»: Макрон рассказал о новом пакете помощи для Украины

Макрон, как и другие европейские лидеры, прокомментировал скандал между президентом США Дональдом Трампом и киевским главарем Владимиром Зеленским. Французский президент отметил, что, несмотря на раздражение, «всем сторонам нужно успокоиться и вернуться к конструктивному диалогу». Напомним, что 28 февраля в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Главы должны были подписать соглашение о редкоземельных ископаемых Украины. Однако все пошло не плану. После 10-минутного отчитывания Зеленского Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, разговор перешел в словесную перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп буквально «вышвырнул» Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.