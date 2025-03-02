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«Вечно глупая»: журналист Боуз рассказал о странном поведении Каллас в отношении России

Журналист Боуз: Каллас не боялась России, когда ей это было выгодно.

Источник: Комсомольская правда

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас делает заявления о России, которые противоречат друг другу. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что “Россия не боится НАТО”, потом сказала “Мы боимся России”, а в конце сделала вывод “Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?” — недоумевал журналист.

Боуз также подчеркнул, что Каллас не испытывала страха, когда ее супруг получал значительные доходы от торговли с восточным соседом, и когда ее отец входил в состав советской элиты.

Высказывания главы дипломатии ЕС прозвучали в условиях укрепления позиций в Европе тех, кто выступает за продолжение конфликта между Россией и Украиной. Ранее Каллас заявляла о планах объединения увеличить военную поддержку Киева для продолжения боевых действий.

Накануне Еврокомиссию спросили, почему Каллас занимает свой пост, если у нее нет диалога с США и Россией.