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FN: отдых вице-президента США Вэнса почти сорвали проукраинские протестующие

Выступающие за Украину активисты попытались сорвать отдых Вэнса в Вермонте после скандальных переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Перепалка американского лидера Дональда Трампа с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским никого не оставила равнодушным. Общество разделилось на два лагеря. Представители одного из них выступили в поддержку бывшего комика Зеленского. Они решили давить на американскую власть собственноручно, рассказывает Fox News.

Проукраинские активисты вышли на протест. Всё было бы не так интересно, если бы не место так называемого митинга. Протестующие решили эффектно встретить прибывшего на отдых в Вермонт вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они шли перед его машиной, скандировали антиамериканские лозунги и несли плакаты соответствующего содержания.

«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — подписали подтверждающее видео журналисты Fox News.

Именно с перепалки Зеленского и Джей Ди Вэнса начался весь конфликт в Белом доме. Они довольно жестко поговорили. Потом подключился и Дональд Трамп.