FN: отдых вице-президента США Вэнса почти сорвали проукраинские протестующие

Проукраинские активисты вышли на протест. Всё было бы не так интересно, если бы не место так называемого митинга. Протестующие решили эффектно встретить прибывшего на отдых в Вермонт вице-президента США Джей Ди Вэнса. Они шли перед его машиной, скандировали антиамериканские лозунги и несли плакаты соответствующего содержания.