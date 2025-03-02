В Госдуме назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken наиболее опасными вирусами для мобильных устройств. Он отметил, что смартфоны становятся все более привлекательными мишенями для киберпреступников, которые разрабатывают сложные и угрожающие вирусы, передает РИА Новости.
Один из распространенных методов их распространения заключается в отправке ссылок через SMS, мессенджеры или электронную почту. Пользователь получает сообщение с заманчивым предложением или фальшивым уведомлением, что побуждает его перейти по ссылке, после чего вирус автоматически загружается на устройство и получает доступ к личной информации.
Немкин также подчеркнул, что вирусы часто маскируются под легитимные приложения в неофициальных магазинах. Эти программы могут выглядеть как популярные сервисы, но на самом деле содержат скрытый вредоносный код.
Кроме того, распространение вирусов может происходить через зараженные рекламные баннеры, которые появляются на веб-сайтах или в бесплатных приложениях. При нажатии на такой баннер вредоносное ПО может незаметно установиться на устройство. Мошенники также используют поддельные обновления или антивирусные программы, предлагая пользователям установить якобы необходимые приложения для защиты.
Среди наиболее опасных вирусов, по словам парламентария, выделяется Triada — сложный троян для Android, который проникает в системные процессы устройства, получая полный контроль над системой и крадя конфиденциальные данные, включая финансовую информацию пользователя. Другим примером является Shedun, который маскируется под популярные приложения и распространяется через неофициальные магазины.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать пользователям Android в мессенджерах новую вредоносную программу под видом приглашения на свадьбу.