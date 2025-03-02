В Госдуме назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов

Кроме того, распространение вирусов может происходить через зараженные рекламные баннеры, которые появляются на веб-сайтах или в бесплатных приложениях. При нажатии на такой баннер вредоносное ПО может незаметно установиться на устройство. Мошенники также используют поддельные обновления или антивирусные программы, предлагая пользователям установить якобы необходимые приложения для защиты.