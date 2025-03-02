Израиль согласился продлить перемирие в Газе на период Рамадана и Песаха

Израильская сторона согласна не вести боевые действия в секторе Газе в период Рамадана и Песаха, информирует канцелярия Нетаньяху.
Прекращение огня возможно в обмен на освобождение заложников.
«Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха», — говорится в сообщении.
В данном заявлении подчёркивается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны, должностные лица МО и переговорная группа обсудили вопросы безопасности, а затем утвердили план Соединённых Штатов.
План Вашингтона предусматривает освобождение из Газы 50 процентов израильских заложников, «как живых, так и мёртвых», в первый день.
Кроме того, при достижении договорённости о постоянном прекращении огня, должны быть освобождены остальные заложники (и живые, и погибшие).
Движение ХАМАС отказывается принять данный план.
Ранее сообщалось, что ХАМАС вернуло Израилю тела четырёх заложников.