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Израиль согласился продлить перемирие в Газе на период Рамадана и Песаха

Прекращение огня возможно в обмен на освобождение заложников.

Источник: Аргументы и факты

Израильская сторона согласна не вести боевые действия в секторе Газе в период Рамадана и Песаха, информирует канцелярия Нетаньяху.

Прекращение огня возможно в обмен на освобождение заложников.

«Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха», — говорится в сообщении.

В данном заявлении подчёркивается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны, должностные лица МО и переговорная группа обсудили вопросы безопасности, а затем утвердили план Соединённых Штатов.

План Вашингтона предусматривает освобождение из Газы 50 процентов израильских заложников, «как живых, так и мёртвых», в первый день.

Кроме того, при достижении договорённости о постоянном прекращении огня, должны быть освобождены остальные заложники (и живые, и погибшие).

Движение ХАМАС отказывается принять данный план.

Ранее сообщалось, что ХАМАС вернуло Израилю тела четырёх заложников.