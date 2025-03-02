Венесуэльское правительство считает откровенной ложью заявления президента соседней Гайаны Ирфаана Али о нарушении морских границ. Правительство Венесуэлы также назвало Али — «карибским Зеленским». Соответствующее заявление опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в Telegram-канале.
«Венесуэла категорически отвергает необоснованные заявления президента Кооперативной Республики Гайана, который откровенно лжет, утверждая, что подразделения Боливарианского флота Венесуэлы нарушают морскую границу Гайаны», — следует из сообщения правительства.
Ранее правительство Гайаны сообщило гражданам о вторжении берегового патрульного корабля Венесуэлы в исключительную экономическую зону страны. Президент Али заявил, что не допустит никаких посягательств на территориальный суверенитет Гайаны.
«Заявления Ирфаана Али, карибского Зеленского, полны неточностей, лжи и противоречий в его стремлении нарушить мир и спокойствие нашего региона, посеяв опасный конфликт», — подытожили в правительстве.
Ранее правительство Венесуэлы заявило, что с нетерпением ждет вступления в БРИКС, надеясь на всеобщее признание подобного факта.