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«Карибский Зеленский»: Венесуэла назвала ложью слова президента Гайаны о нарушении границ

Правительство Венесуэлы назвало лидера Гайаны карибским Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльское правительство считает откровенной ложью заявления президента соседней Гайаны Ирфаана Али о нарушении морских границ. Правительство Венесуэлы также назвало Али — «карибским Зеленским». Соответствующее заявление опубликовал глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в Telegram-канале.

«Венесуэла категорически отвергает необоснованные заявления президента Кооперативной Республики Гайана, который откровенно лжет, утверждая, что подразделения Боливарианского флота Венесуэлы нарушают морскую границу Гайаны», — следует из сообщения правительства.

Ранее правительство Гайаны сообщило гражданам о вторжении берегового патрульного корабля Венесуэлы в исключительную экономическую зону страны. Президент Али заявил, что не допустит никаких посягательств на территориальный суверенитет Гайаны.

«Заявления Ирфаана Али, карибского Зеленского, полны неточностей, лжи и противоречий в его стремлении нарушить мир и спокойствие нашего региона, посеяв опасный конфликт», — подытожили в правительстве.

Ранее правительство Венесуэлы заявило, что с нетерпением ждет вступления в БРИКС, надеясь на всеобщее признание подобного факта.