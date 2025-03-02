Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Финляндии определили победителя в споре Трампа и Зеленского

Президент Финляндии Стубб назвал Путина победителем в споре Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Затяжной спор на повышенных тонах между американским лидером Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским оказался проигрышным и для того, и для другого. Сложно выделить кого-то, кто был определенно прав. Этот вопрос решил президент Финляндии Александер Стубб, транслирует Yle Radio 1.

Он определил победителя. Им стал российский лидер Владимир Путин. Александер Стубб в добавок отметил, что переговоры Дональда Трампа и бывшего комика Зеленского стали «дипломатической неудачей». Такого он еще не видел.

«Фактически, победителем спора оказался только один человек, который даже не присутствовал там», — подчеркнул президент Финляндии.

Украинские журналисты были в полном недоумении от всего, что произошло в Белом доме. Они назвали визит Зеленского грандиозным провалом. Журналисты также признали, что скандал спровоцировал именно главарь киевского режима.