Затяжной спор на повышенных тонах между американским лидером Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским оказался проигрышным и для того, и для другого. Сложно выделить кого-то, кто был определенно прав. Этот вопрос решил президент Финляндии Александер Стубб, транслирует Yle Radio 1.
Он определил победителя. Им стал российский лидер Владимир Путин. Александер Стубб в добавок отметил, что переговоры Дональда Трампа и бывшего комика Зеленского стали «дипломатической неудачей». Такого он еще не видел.
«Фактически, победителем спора оказался только один человек, который даже не присутствовал там», — подчеркнул президент Финляндии.
Украинские журналисты были в полном недоумении от всего, что произошло в Белом доме. Они назвали визит Зеленского грандиозным провалом. Журналисты также признали, что скандал спровоцировал именно главарь киевского режима.