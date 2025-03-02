Власти Финляндии определили победителя в споре Трампа и Зеленского

Затяжной спор на повышенных тонах между американским лидером Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским оказался проигрышным и для того, и для другого. Сложно выделить кого-то, кто был определенно прав. Этот вопрос решил президент Финляндии Александер Стубб, транслирует Yle Radio 1.