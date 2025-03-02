«Прогресс МС-30» достиг МКС, доставив на станцию топливо, еду и новый скафандр

Контроль за стыковкой осуществляли специалисты Центра управления полётами на Земле, а также экипаж МКС, включая космонавтов Ивана Вагнера, Алексея Овчинина и Александра Горбунова. Корабль доставил на станцию свыше 2,5 тонны груза: оборудование, одежду, продукты питания, медицинские и гигиенические средства, а также топливо и азот.