Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Прогресс МС-30» достиг МКС, доставив на станцию топливо, еду и новый скафандр

Транспортный корабль «Прогресс МС-30» успешно пристыковался к российскому модулю «Звезда» Международной космической станции. «Грузовик» выполнил операцию в автоматическим режиме. Об этом проинформировал «Роскосмос».

Источник: Life.ru

Контроль за стыковкой осуществляли специалисты Центра управления полётами на Земле, а также экипаж МКС, включая космонавтов Ивана Вагнера, Алексея Овчинина и Александра Горбунова. Корабль доставил на станцию свыше 2,5 тонны груза: оборудование, одежду, продукты питания, медицинские и гигиенические средства, а также топливо и азот.

Среди груза оказался и новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для выхода в открытый космос. Эта модификация отличается улучшенной внутренней герметичной оболочкой и усовершенствованной системой водяного охлаждения. Также космонавтам привезли материалы для научных экспериментов «Каскад», «Биодеградация», «Лазма» и других.

Напомним, что «Прогресс МС-30» сменил на этом посту «Прогресс МС-28», который отстыковался от МКС после завершения полугодовой миссии 25 февраля. Его обломки рухнули в Тихий океан.