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Роскосмос: корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

Корабль «Прогресс» с новым скафандром и научным оборудованием причалил к МКС.

Источник: Комсомольская правда

Грузовой корабль «Прогресс МС-30», запущенный 28 февраля с космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом проинформировали в Роскосмосе.

Уточняется, что процесс отправки корабля с Земли был под контролем специалистов Центра управления полетами. С борта МКС за процессом следили российские космонавты Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов.

Сообщается, что на МКС корабль доставил 2 599 кг грузов, в числе которых 1 179 кг аппаратуры, оборудования, одежды, продовольствия, медицинских, а также санитарно-гигиенических средств. Грузом также числятся 950 кг топлива, 420 литров питьевой воды и 50 кг азота.

Ранее Роскосмос представил обновленные составы экипажей для экспедиций на МКС в 2025 и 2026 года из-за подписания нового дополнения к соглашению между Роскосмосом и NASA о полетах.