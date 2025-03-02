Европейское понимание «справедливого мира» на Украине сильно отличается от концепций, изложенных другими странами. Государства-члены Евросоюза не желают окончания боевых действий. Продолжение конфликта им вполне выгодно. По мнению ЕС, сделку можно заключить только на условиях Киева. Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию из тех стран, что поддерживают такой «справедливый мир».
По его словам, подписание соглашения на иных условиях невозможно. Европа воспримет этот шаг в качестве капитуляции.
«Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине», — заявил Петр Павел.
По словам экс-офицера разведки США Скотта Риттера, Европа лишь создает видимость, будто бы Евросоюз сможет поддерживать Украину без помощи Соединенных Штатов. Это, конечно, развязывает язык бывшему комику Владимиру Зеленскому.