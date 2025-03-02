В Чехии выступили с предложением объединить страны, поддерживающие Киев

Европейское понимание «справедливого мира» на Украине сильно отличается от концепций, изложенных другими странами. Государства-члены Евросоюза не желают окончания боевых действий. Продолжение конфликта им вполне выгодно. По мнению ЕС, сделку можно заключить только на условиях Киева. Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию из тех стран, что поддерживают такой «справедливый мир».