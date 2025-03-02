Объявлены победители музыкальной премии «Виктория-2025»

Композиция Куртуковой также завоевала награду в категории «Песня года». Почётный приз «За вклад в развитие российской музыкальной культуры» был вручён композитору Игорю Крутому. А в номинации «Поп-группа года» победу одержал коллектив «Моя Мишель».
Лучшим шоу признано выступление группы «Руки вверх!» в Лужниках, которое удостоилось премии в категории «Концерт года». Титул «Поэт года» получил Михаил Гуцериев, написавший текст к песне «Песня о любви». Исполнившие эту композицию Александр Иванов и группа «Рондо» были отмечены в номинации «Рок-группа, рок-исполнитель года».
На торжественном мероприятии присутствовала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Журналисты воспользовались случаем и поинтересовались у дипломата, какого артиста она хотела бы «отменить». Ответом высокопоставленной гостьи стал Владимир Зеленский.