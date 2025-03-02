Объявлены победители музыкальной премии «Виктория-2025»

Филипп Киркоров стал обладателем звания «Певец года» на юбилейной X Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025». Артист победил в главной номинации благодаря композиции «Чёрная пантера». Среди женщин в аналогичной номинации победу одержала Татьяна Куртукова с песней «Матушка». Торжественная церемония состоялась в субботу на Live Арене в Москве.