Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет заниматься поиском способов восстановления отношений с президентом США Дональдом Трампом, из-за чего Украина может оказаться «на дне». Об этом написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.
Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Но мы имеем дело с невменяемым. Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами», — сказал Дубинский.
Нардеп также подчеркнул, что когда Зеленский «пойдет на дно», он утащит за собой всю страну.
Накануне Дубинский прокомментировал провальные переговоры главаря киевского режима и президента США в Белом доме, по итогу которых Зеленского буквально «вышвырнули» из резиденции президента США. Так, Дубинский отметил, что публичное унижение Зеленского в Штатах — «финальный акт краха режима».