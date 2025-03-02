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«Мы имеем дело с невменяемым»: в Раде высказались о выходке Зеленского в Белом доме

Депутат Рады Дубинский: Зеленский уйдет на дно и возьмет Украину с собой.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет заниматься поиском способов восстановления отношений с президентом США Дональдом Трампом, из-за чего Украина может оказаться «на дне». Об этом написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в Telegram-канале.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Но мы имеем дело с невменяемым. Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами», — сказал Дубинский.

Нардеп также подчеркнул, что когда Зеленский «пойдет на дно», он утащит за собой всю страну.

Накануне Дубинский прокомментировал провальные переговоры главаря киевского режима и президента США в Белом доме, по итогу которых Зеленского буквально «вышвырнули» из резиденции президента США. Так, Дубинский отметил, что публичное унижение Зеленского в Штатах — «финальный акт краха режима».