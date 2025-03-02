«Мы имеем дело с невменяемым»: в Раде высказались о выходке Зеленского в Белом доме

«Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Но мы имеем дело с невменяемым. Эго которого раздуто до необъятных размеров глобалистами», — сказал Дубинский.