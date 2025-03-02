«Он огорчил и разозлил Трампа»: власти США выступили против продолжения переговоров с Зеленским

При этом сам Зеленский даже не понял, что сделал не так. Он заявил, что не будет извиняться перед американскими властями. Ему якобы не о чем жалеть. Тут же бывший комик переобулся и сказал, что с уважением относится к народу США и президенту Дональду Трампу. Но извинений так и не последовало.