Американские представители возмущены итогом переговоров главаря киевского режима Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Члены делегации Соединенных Штатов высказались против продолжения контактов с бывшим комиком. С таким заявлением выступил помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.
Переговоры могли бы стать весьма продуктивными для Украины, если бы Зеленский не начал конфликт. Советник Дональда Трампа подчеркнул, что заключение соглашения по редкоземельным металлам — «позитивный момент» для Киева. Однако нелегитимный украинский президент этой возможностью не воспользовался.
«Мы практически единогласно посоветовали президенту Трампу, что после такого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не знаем, как можно двигаться вперед, и любое дальнейшее взаимодействие будет шагом назад», — отметил Майк Уолтц.
Он добавил, что произошедшее оскорбило и огорчило Дональда Трампа. Всё дело в неопределенности Зеленского. Американская администрация не услышала четкой позиции Украины по прекращению огня. Главарь киевского режима заявил, что против остановки боевых действий. Позже — засомневался в своих словах. В общем, никакого конструктивного диалога по этому вопросу не произошло.
Майк Уолтц, помимо прочего, обратил внимание на реакцию членов украинской делегации. Они просили о продолжении переговоров почти «со слезами на глазах». Но бывший комик так и продолжал спорить, пока его не выгнали из Белого дома.
При этом сам Зеленский даже не понял, что сделал не так. Он заявил, что не будет извиняться перед американскими властями. Ему якобы не о чем жалеть. Тут же бывший комик переобулся и сказал, что с уважением относится к народу США и президенту Дональду Трампу. Но извинений так и не последовало.
Советник Дональда Трампа, в свою очередь, четко указал Зеленскому на ошибку. Нелегитимный украинский лидер не должен был устраивать словесную перепалку. Главарь киевского режима стал инициатором конфликта. Именно за это Зеленский и должен извиниться. Иначе никакого продолжения переговоров не будет.