Глава дипломатии ЕС Кая Каллас озвучивает абсолютно противоречащие друг другу высказывания о Российской Федерации, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.
Он напомнил о заявлениях Каллас, касающихся РФ и Североатлантического альянса.
«Вечно глупая Каллас сначала заявила, что “Россия не боится НАТО”, потом сказала “Мы боимся России”, а в конце сделала вывод “Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?”», — написал Боуз в соцсети X*.
Кроме того, по его словам, Каллас не опасалась, когда её супруг зарабатывал огромные денежные средства на торговле с «восточным соседом», и «когда её отец был частью советской элиты».
Ранее профессор из Финляндии Туомас Малинен заявил, что соглашение по Украине, достигнутое «за спиной» Евросоюза, будет являться единственным «действенным механизмом» по урегулированию. Он прокомментировал высказывание Каллас, назвав её «продажной ведьмой».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.