Туман, снег и метель — погода в Казахстане на 2 марта

На западе, севере и в горных районах во второй половине дня ожидается дождь. На западе, юге и в горных районах туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 8−13 метров в секунду, днем на юге и в горных районах 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, днем 8−13, на севере 4 тепла. В Туркестане переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ночью туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 9−11 тепла.