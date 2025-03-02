Туман, снег и метель — погода в Казахстане на 2 марта

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 5−7 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе прогнозируется переменная облачность, в конце дня дождь. Ночью туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 10−12 тепла.
Погода в Акмолинской области
В регионе будет без осадков. На западе, юге и востоке — туман. Ветер юго-западный, с переходом на юго-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 10−15 мороза, днем 2−7, на востоке области 10 мороза. В Кокшетау ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 2−4 мороза.
Погода в Алматинской области
В регионе погода без осадков. На юге и в горных районах временами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, 9−14 метров в секунду, днем на востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере и в горных районах 11−16 мороза, днем 3−8 тепла, на севере и в горных районах 0−5 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 6−8 тепла.
Погода в области Жетысу
В регионе прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром в горных районах временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах 15−20 мороза, днем 3−8 тепла, на востоке и в горных районах 3 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 3−5 тепла.
Погода в Туркестанской области
На западе, севере и в горных районах во второй половине дня ожидается дождь. На западе, юге и в горных районах туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 8−13 метров в секунду, днем на юге и в горных районах 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, днем 8−13, на севере 4 тепла. В Туркестане переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ночью туман. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 9−11 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Без осадков, на западе и севере туман. Ветер северный, северо-восточный, 9−14 метров в секунду, днем на юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 3−8 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 3−5 мороза.
Погода в Атырауской области
На севере, юге и востоке снег, низовая метель. Ночью и утром на востоке и юге туман. Ветер северный, северо-западный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке 20, днем 3−8 мороза. В Атырау облачно, временами снег, низовая метель. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Погода в Мангистауской области
В регионе ожидается снег, гололед. Ночью и утром на юге и севере туман. Днем на западе, севере и в центре метель. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду, днем на западе, севере и в центре 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на северо-востоке 17−22 мороза, днем 2−7, на северо-востоке 10 мороза. В Актау облачно, временами снег, гололед, днем метель. Ветер северный, северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 2−4 мороза.
Погода в Актюбинской области
На западе, севере и востоке снег, низовая метель, ночью на востоке сильный снег. На юге туман. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 7−12 метров в секунду, на западе, севере и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на юге 18, днем 3−8, на юге 11 мороза. В Актобе облачно, ночью снег, поземок. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 5−7 мороза.
Погода в Костанайской области
На юге и западе снег, низовая метель. На западе, востоке и севере туман. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на западе 25, на юге 14, днем 7−12, на юге 4 мороза. В Костанае переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 7−9 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Ночью на севере и востоке небольшой снег, низовая метель. На западе и юге туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на юго-западе 18, днем 2−7, на юго-западе 10 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 4−6 мороза.
Погода в Павлодарской области
На севере и востоке небольшой снег, поземок. Ночью и утром на западе и юге туман. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на севере 12, днем 5−10, на юге 2 мороза. В Павлодаре переменная облачность, небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 5−7 мороза.
Погода в Карагандинской области
В регионе ожидается погода без осадков. На западе, севере и юге туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке 25, на юге 10 мороза, днем 3−8, на востоке 11 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 3−5 мороза.
Погода в области Улытау
Утром и днем на западе, севере и в центре снег, низовая метель, гололед. На севере туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду, ночью и утром на западе порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на востоке 16−21 мороза, днем 3−8 мороза, на юге 0 градусов. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Ночью и утром на востоке и юге небольшой снег. На севере, востоке и юге туман. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, на юге 12, на севере и востоке 26, днем 1−6, на севере и востоке 10 мороза. В Усть-Каменогорске малооблачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 0−5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 4−6 мороза.
Погода в области Абай
Погода в регионе прогнозируется без осадков. На севере, юге и в центре туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на юге и в центре 8−13 мороза, днем 4−9 мороза, на юге 1 тепла. В Семее малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 5−7 мороза.
Погода в Кызылординской области
Ночью снег, на севере сильный снег, низовая метель, днем в центре и на востоке осадки (дождь, снег). На севере, востоке и в центре туман, на востоке и в центре гололед. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере 11−16 мороза, днем 1−6, на севере 9 мороза, на юге 2 тепла. В Кызылорде облачно, временами снег, гололед, туман. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 2−4 мороза.
Погода в Жамбылской области
В регионе ожидается погода без осадков. На севере, юге и в горных районах туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, утром и днем на северо-востоке и в горных районах 15−20, порывы до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на севере и в горных районах 10 мороза, днем 5−10 тепла, на севере и в горных районах 0 градусов. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 7−9 тепла.