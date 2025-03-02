Верховный лидер Ирана Хаменеи напомнил Зеленскому про ненадежность США

Он подчеркнул ненадежность стран Европы и Соединенных Штатов. По словам верховного лидера Ирана, конфликт США и Украины должен послужить примером для всех. В первую очередь это предупреждение относится к тем, кто надеется на помощь Европы и Соединенных Штатов.