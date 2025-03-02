Конфликт между американским лидером Дональдом Трампом и нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским не оставил никого в стороне. Каждый сделал выводы из сложившейся ситуации. Высказаться на этот счет решил и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Он подчеркнул ненадежность стран Европы и Соединенных Штатов. По словам верховного лидера Ирана, конфликт США и Украины должен послужить примером для всех. В первую очередь это предупреждение относится к тем, кто надеется на помощь Европы и Соединенных Штатов.
«Первый урок по ситуации на Украине состоит в том, что поддержка западных государств и правительств, являющихся их марионетками, — мираж», — заявил Хаменеи.
Такую же мысль озвучил бывший офицер разведки США Скотт Риттер. Он считает, что Европа создает видимость, что Евросоюз может помочь Украине без поддержки Соединенных Штатов. Однако все понимают, что это не так.