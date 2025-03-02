«Худшая встреча в истории»: в Сенате США ужаснулись поведением Зеленского в Белом доме

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоило бы прийти к выгодному условию для мира на Украине в беседе с президентом США Дональдом Трампом, однако киевский главарь вместо этого решил устроить словесную перепалку. Об этом заявил американский сенатор Тед Круз в социальной сети в X.
«У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех», — отметил он.
Круз также добавил, что Зеленский пришел на встречу с Трампом, убежденный в том, что можно высказывать оскорбления в адрес американского президента. Сенатор подчеркнул, что подобное — «войдет в историю как худшая встреча в Белом доме».
Накануне визит киевского главаря в Белый дом для встречи с Трампом обернулся провалом для Киева. Главы должны были подписать соглашение по редкоземельным ископаемым Украины, однако этого не случилось, и разговор Трампа и Зеленского перешел в перепалку. После чего американский президент попросил украинскую делегацию покинуть Белый дом.